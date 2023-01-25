Milletvekili Günay, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ne hitap etti: Göz yummak teşvik etmektir

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FRANSA, (DHA) – AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Prof. Dr. Emine Nur Günay, Fransa’da AKPM Genel Kurulu’na hitaben konuştu. Günay, İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim’in yakılmasına yönelik İsveç makamlarının tutumunu kınayarak “Göz yummak teşvik etmektir” dedi.

Prof. Dr. Günay konuşmasında şunları kaydetti;

“Bu toplantı son günlerde tanık olduğumuz nefret suçunun ardından yapılan geniş katılımlı ilk uluslararası toplantılardan biri. Büyükelçiliğimiz önünde Kuran-ı Kerim’in yakılması her türlü uluslararası sözleşmeye göre bir nefret suçudur, insan haklarına aykırıdır.

Avrupa’da yükselen İslam karşıtı ve ırkçı yönelimlerin olduğu bir dönemde İsveç makamlarının bu eyleme izin vermesi aynı zamanda nefret suçu işlenmesine teşvik anlamına gelmektedir. İslam bir hoşgörü dinidir. Bizim, aynı kendi dinimizde olduğu gibi diğer dinlere de saygımız sonsuzdur.

Bu nefret suçuna ve insanlık ayıbına en güzel cevabı Mardin’de gençlerimiz verdi. Şehirdeki kiliseleri dolaşarak gül dağıttılar. Kutsallarımıza yapılan bu çirkin saldırıyı kabul etmediğimizi ve bu saldırıya izin verenleri de kınadığımızı, insan haklarının, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün merkezi Avrupa Konseyi’nde bir kez daha dile getiriyorum. Dini ve milli değerlerimizi her platformda savunmaya devam edeceğiz.”

Günay, İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim’in yakılmasına yönelik İsveç makamlarının tutumunu da kınayarak “Göz yummak teşvik etmektir” dedi.

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