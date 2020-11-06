Milletvekili Atabek, koronavirüse yakalandı

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs semptomları gösteren ve hastaneye başvuran AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’in test sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Atabek’in tedavisine evinde devam edildiği öğrenildi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Atabek, “Dün, kontrol amaçlı yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre evde istirahat edeceğim. Arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermenizi istirham ediyorum” dedi.

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