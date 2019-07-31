Millet’in dövizi tekrar millete mi satıldı?

Faiz açıklamasından akabinde dolar 5.78’e kadar çıkmış ve süratle gevşeyerek 5.65’e kadar inmişti. Hatta yazıyı yazdığım şu anda dolar 5.56 TL olarak gözüküyor.

Dolara olan talein kısmen yaz ayları olması sebebi ile kısmen de ekonomideki durgunluk nedeni ile azalmış olabileceğini ifade etmiştim.

Ancak, dolara olan talebin çok da azalmadığını dünkü yazımda rakamlarla ifade ettim…

Ve 19 Temmuz 2019 itibari ile 217 milyar 769 milyona ulaşmış durumda. Yani 49 gün içinde döviz mevduatındaki artış tam olarak, 2 milyar 769 milyon artmış gözüküyor. İş günü ile bakarsak günde 79 milyon 114 bin dolar veya Euro Türkiye bankalarında mevduat artış göstermiş.

Dolara talebin devam etmesi sonucu, neden dolar yükselmiyor soruları çok sorulmaya devam ediyor.

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Bu konu ile ilgili İbrahim Kahvecinin yazısını dikkatle okudum ve verdiği rakamları Merkez bankası internet sayfalarından inceledim ki maalesef hepsi doğru gözüküyor. Aşağıda Merkez Bankası verilerine ulaştığım sayfa adreslerini rahatlıkla görebilirsiniz.

O bölümü aktarıyorum.

Ocak 2019 ile mayıs 2019 arası ilk beş ayda cari açık 3 milyar 142 milyon dolar, bununla beraber net döviz girişi ise 3 milyar 222 milyon dolar. Ödemeler dengesi içinde yer alan, belirsiz döviz girişi ise 739 milyon dolar.

Böylece ülkemize ilk 5 ayda dışarıdan gelen net döviz girişi sadece 838 milyon dolar.

Ödemeler dengesi tablosuna göre, Türkiye’ye ilk 5 ayda 838 milyon dolar döviz girdiğini görüyoruz. Bu arada döviz mevduat hesapları 21,5 milyar dolar artarken, MB’nin döviz rezervlerinde de yükseliyor.

Merkez Bankası ‘Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi’ tablosunda. Ocak ayında swap işlemleri gösteren ‘açık pozisyonu’ 3 milyar 497 milyon dolar.

Mayıs ayında bu swap işlemleri 19 milyar 429 milyon dolara çıkıyor. Yani, 15,9 milyar dolar türev işlemlerinden Merkez Bankası yükümlülüğü artıyor. Bu yükümlülük artışı net rezerv hesabında işleme konuluyor ama brüt rezerv hesabında görülmüyor.

Bu noktaya dikkatinize sunuyorum; merkez bankası eski başkanı Murat Çetinkaya bir basın toplantısında ‘’ Brüt ve Net rezerv konusunda ayrım yapmıyoruz’’ gibi bir açıklamada bulunarak, cevap vermekten kaçınmıştı.

Bu konuya bugün dikkat çeken İbrahim Kahveci’nin sorduğu soru nasıl açıklanabilir.?

Acaba bankalar döviz kredilerini artırıp kayıtlı döviz varlığı mı artırdı?

Aralık 2018 bankaların yabancı para kredileri (BDDK verisi) 182 milyar 174 milyon dolar. 31 Mayıs 2019 bankaların yabancı para kredisi 178 milyar 977 milyon dolar.

Ortada 21,5 milyar dolarlık döviz mevduat artışını destekleyecek bir YP kredi genişlemesi de olmamış. Hatta tersine YP kredilerinde 3,2 milyar dolarlık eksilmesi var.

O zaman 5 ay içinde döviz mevduatlarındaki 21 milyar 486 milyon dolar artış nerden gelmiş olabilir?

Ve…

Ne olmuşta ülkede millet döviz alırken dolar yükselmemiş? Bu döviz talebi nasıl karşılanmış?

Hatırlarsanız bu dönemde kamuoyuna sürekli düşen haberler şu oldu: “Bir kısım bankalar döviz satıyor…”

Gerçekten bu bankalar nereden bu kadar döviz buldu da sattı?

Merkez Bankasının swap dövizleri ne oldu? (TL karşılığı belirli vadeler için alınan döviz)

Milletin dövizi yine millete mi satıldı?

Merkez Bankası Rezervlerinde azalma yok aksine artış var, yurt dışından gelen net para 1 milyar dolar civarında, yabancı para kredileri artmamış, aksine azalmış ve Döviz mevduat hesaplarında ise 21.5 milyar dolar nasıl artmış bu para nerden gelmiş?

Ben açık ve net olarak söylüyorum, Merkez bankası milletin parasını bir swap operasyonu ile millete tekrar sattığını düşünmüyorum, esasında düşünmek bile istemiyorum.

Merkez bankası, ciddi bir kurumdur, böyle Ali Cingöz oyunları ile ilerde ülkenin ve bankacılık sektörünün, içine böyle bir atom bombası koymaz. Çünkü, bu tip işlemler saadet zinciri oluşumundan farklı değildir.

Yunanistan benzeri işlemleri yaptığının anlaşılması sonrası yıkım başladı ve Avrupa ülkelerinin kucağına düştü.

Zaten Sayın Cumhurbaşkanı böyle tehlikeli işlemlere müsaade etmez diye düşünüyorum.

Ayrıca, doların 5.56 seviyelerine düşürmenin ülke ekonomisine ne kadar zarar vereceğini anlayan insanlar vardır diye düşünüyorum. En azından ümit ediyorum.

Ama mutlaka, yukarda yazılan, rakamları merkez bankası verilerinden alındığı için, yetkili kişilerin anlatması ve bunun doğru olmadığını hem halkımıza hem de resmi verilerimizi bizden daha iyi takip eden yabancı kurum ve kuruluşlara izah etmesinde fayda görüyorum.

Aşağıdaki web sayfalarını inceleme yapacak değerli ekonomistlerin değerlendirmelerini ve yorumlarını, analizlerini öğrenmek isterim.