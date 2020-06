Çiftçi zorda, çiftini çubuğunu bozup, ahırını boşaltıp kentlere göçüyor çünkü AKP iktidarının son derecede yanlış tarım politikaları yüzünden artık para kazanamıyor, devamlı zarar ediyor, borcu katlanarak artıyor ve böyle devam ederse tarlayı tabanı, bağı bostanı satmak zorunda kalacağını biliyor.

Sözcü gazetesine konuşan CHP Edirne Milletvekili, ziraat Mühendisi, Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu 2002 yılında 1 milyar lira olan çiftçi borçlarının bugün 130 milyar liraya fırladığını söylemektedir.

Çiftçi borçlarında gözlemlenen vahim artış herkesin dilinde, borcun miktarı ile ilgili olarak muhtelif rakamlar telaffuz ediliyor, lakin rakkam verenler AKP iktidarında 2002 yılına göre kat be kat yüksek bir borç artışı olduğu, çiftçi borçlarının astronomik seviyelere tırmandığı konusunda hemfikir.

Bir çok çiftçi ekip dikmenin sonunu göremediği için çiftini çubuğunu bozup, yarın tarlamı satmaktansa, bugün kente göçer girer bir fabrikaya çalışırım sonrasına sonra bakarız diye düşünüyor.

Bu son derecede tehlikeli bir gelişmedir, tarım stratejik önemi olan bir sektördür, hiç bir şey açlık ile terbiye olmaya benzemez.

Modern tarım yöntemlerinin gelişmesi ile birlikte dünyanın gelişmiş kesiminde insanlar kıtlık denilen kadim belayı unuttular, binlerce yıl boyunca insanların yaşamını tehdit eden açlık onlar için bir tehdit olmaktan çıktı, ülkemizde de çok uzun yıllardır bir kıtlık ve açlık sorunu yaşanmadı, bu sorunu bizde unuttuk, hatalı tarım politikaları yüzünden bu kadim sorunu hortlatmayalım.

Çiftçilik zor iştir, zahmetli iştir, riskli iştir; Böcek gelir ekin gider, don vurur ağaç çiçek döker, hastalık gelir tavuk, koyun, sığır ölür çiftçinin eli böğründe kalır.

Yazın sıcağında güneşin alnında tarlada, bağda, bostanda ter döken çiftçi kazanmayacak da kim kazanacak? Emekse emek, topraksa toprak hepsi ortada kazanç niye yok? Kendi emeği ile kendi toprağında alın teri döken çiftçinin kazanamadığını nasıl oluyorda aracı, komisyoncu, tefeci kazanıyor? Kim buna izin veriyor, kim çiftçiyi tefecinin eline muhtaç ediyor?

Tarlada 1 lira olan niye markette, manavda, pazarda 5 – 10 lira? Bugüne kadar kimse bunun sırrına erebilmiş değil, herkes suçu birbirine atıyor, fakat ciddi bir çözüm getiren hatta bırak çözüm getirmeyi, çözüm arayan dahi yok.

Çiftçiyi çayda, fındıkta, pancarda yerli yabancı tüccarın insafına bırakan, her sene zarar ettiren millete öfkeden fındıklık kestiren AKP’nin yanlış tarım politikaları değil mi?

Fiatlar arş-ı âlâya fırlayınca nerede ise on yıldır yoğun bir içsavaş yaşanan Suriye’den bile patates ithal etmek zorunda kalınmadı mı?

Mercimek, nohut, fasulye, soya, mısır, tütün ve hatta saman bile ithal edilmiyor mu?

Yağlık tohum ithalatı ne durumda?

Çiftçi dertlide besici değil mi? Besiciye bir dokun bin ah işit!

Besici de para kazanamıyor, et üreteyim dese bir dert, süt üreteyim dese ayrı bir dert.

Et üretiyor yem pahalı, işcilik pahalı, ilaç pahalı fiyatlar maliyete göre arttımı gelsin ithalat. Türkiye 2010 ile 2019 yılları arasında 4,5 milyon büyükbaş, 3 milyon küçükbaş ve 400 bin ton karkas et ithal etti, bu ithalata 8,5 milyar dolar harcadı; lakin hala et pahallı, besici zararda ve millet et yiyemiyor, halkımızın et tüketimi gelişmiş ülkeler ortalamasının çok ama çok altında kalıyor.

Hayvan beslemek yetiştirmek kolay mı? Hayvan beslemenin her günü para, her günü emek ister. Hayvancılık bakanlıkta masa başında oturup ahkam kesmeye benzemez; tatili yok, bayramı yok, dinlenmesi yok her gün mecbur çalışacaksın! Eninde sonunda can ile uğraşıyorsun, sabahın köründe kalkıp cicibeyler sıcacık yataklarında uyurken sen o hayvanı sağacaksın, altını temizleyip, yemini vereceksin, sıcak soğuk, yağmur güneş demeden meraya, otlağa götüreceksin yoksa olmaz.

Besici bunca uğraş verip, binbir zahmete katlanıp üç kuruş para kazanmaya çalışırken birde devletin meraya, otlağa çıkan sığırdan, koyundan, keçiden davar başı para alması da neyin nesi?

Devlet hem üreticinin tarım kanunu ile hak etmiş olduğu desteği vermiyor, hem birde üstüne üstlük meraya çıkan hayvanlardan para istiyor! Selam verdik borçlu çıktık diye tam da buna denir, ayıp yahu.

Bakınız bu yaşanan salgın bize gıda üretiminin ne kadar yaşamsal ve stratejik bir konu olduğunu açık ve net olarak gösterdi. Kimse artık eskiden olduğu gibi efendim üretemezsek ithal ederiz, paramız olmazsa borç alırız diyemez! Salgında açıkça görüldü ki bırak borca vermeyi, kıtlık riskinin doğduğu sıkıntılı anlarda devletler tarım ürünlerini peşin para ile bile satmıyor.

Ülkeyi yönetenler acilen tarım politikalarında çok ciddi bir reform yapmazlar, yanlıştan dönmezler ise gıda fiyatlarının yükselmesini ve hatta yarın öbür gün gıda maddelerinin bulunamaz hale gelmesini engelleyemezler, demedi demeyin…