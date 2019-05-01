Millet ittifakının başkanları kreşlerde “andımız” okutun

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kısa adı, “T.C.” olarak kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin tabelalarında ve resmi yazışmalarında cumhuriyet kurulduğundan bu yana yer alırdı, ta ki AKP 2002’de iktidar oluncaya kadar…

Recep Tayyip Erdoğan’ın genel başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi kısa adının AK Parti olduğunu belirterek AKP kısaltmasına karşı çıkıyor, hatta AKP yazıp, söyleyenlere de tepki gösteriyor.

Mademki “AK Parti” kısa adını savunuyorsunuz da “T.C.” kısa adına karşı çıkıp neden yok ediyorsunuz?

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin “T.C.” kısaltmasını AKP’liler tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, belediye başkanlıklarından ve hatta kamu bankalarının adlarının önünden dahi kaldırdılar.

AKP’liler “T.C.” logosuna neden karşı olduklarını hiçbir zaman net şekilde açıklayamadılar.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana okullarda hep bir ağızdan okunan “Andımız” AKP’nin HDP ile anlaşıp okullarımızdan kaldırttığı, Danıştay kararına rağmen yeniden okutturulmadığı önemli bir vakadır.

TÜRKİYE İTTİFAKI

“Türkiye İttifakı” yapan Erdoğan’a ilk tepki “T.C.” ve “Andımız” eylemlerine tepki koymayan MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’den geldi.

Erdoğan’ın önce 81 milyon sonra 82 milyon diye bahsettiği “Türkiye İttifakı” hedefinde anlaşılan o ki 31 Mart yerel seçimi öncesi her mitingde “terör” suçlaması yaptığı HDP de var.

O zaman şunu da vurgulayalım ki Erdoğan’ın çağrısı daha net anlaşılsın.

AKP ile HDP ve bebek katili, terörist başı Abdullah Öcalan ile Oslo’da ve Dolmabahçe’de, “Çözüm süreci” anlaşması yapan AKP ve Erdoğan HDP’lilerin arzusu üzerine “T.C.” yi kaldırttı ve “Andımız” yasaklandı ya.

Demek ki hedef 16 Nisan anayasa değişikliği ile oluşturulan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde HDP ile yeni bir “Türkiye İttifakı” kurmakmış.

AKP + HDP = Türkiye ittifakı olur mu?

Ben bilmem Erdoğan bilir çünkü Türkiye’nin “beka sorunu” var ya!

31 Mart sonrası AKP yenilgisini unutturmak için ortaya Erdoğan tarafından ortaya atılan “Türkiye İttifakı” söylemine bakarsınız cumhur ittifakının devamından yana tavır koyan Bahçeli de destek verir.

AKP + MHP + HDP = Türkiye ittifakı olur mu?

Ben bilmem Devlet Bahçeli bilir çünkü Türkiye’nin “beka sorunu” var ya!

Erdoğan, “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” sloganında 5. Parmağını da açarak, “Tek İttifak” söylemini de acaba ekler mi?

CHP VE İYİ PARTİLİ BELEDİYELER

Değerli okurlarım Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulması için Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’da ilk adımı atarak başlattığı kurtuluş savaşımızın 100. Yılını 17 gün sonra idrak edeceğiz.

Yukarıdaki acı tablodan sonra ne mutlu ki CHP ve İYİ Partili belediyeler 31 Mart’tan sonra AKP ve Erdoğan’ın yaşattığı “T.C.” acısını unutturmak için harika adımlar atmaya başladılar.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mazbatasını aldıktan sonra ilk iş Melih Gökçek döneminde kaldırılan T.C. armasını tüm belediye tabelalarına yeniden koydurdu.

Bu tablo İstanbul’a ve oradan da bir anda tüm CHP ve İYİ Partili belediye başkanları tarafından uygulanmaya başlandı.

Türkiye Cumhuriyeti de “T.C.” logosu da tekrar hak ettiği yerlerde yer almaya başladı.

19 Mayıs 1919’a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ne kadar da yakıştı bu gelişme.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu başta tüm Millet İttifakının CHP ve İYİ Partili tüm belediye başkanlarına sesleniyorum:

Kreşlerinizde “Andımız” okunmasını da sağlar mısınız?

Erdoğan 31 Mart yenilgisi sonrası, “Her alanda adaleti gözeteceğiz. Ülkemizdeki tek bir insanın dahi kendini ötekileştirildiğini hissetmesine neden olursak, vebal altında kalmış oluruz” dedi.

“Haydi, Reis” ver bir talimat tüm kamu kurum ve kuruluşlarına “T.C.” tekrar geri gelsin, “Andımız” da okullarımıza yeniden haykırılmaya başlanılsın.

Var mısın?

Yoksan, bil ki “vebal altında kalmış” olursun…

Haydi, hep beraber haykıralım:

ANDIMIZ: Türküm, doğruyum, çalışkanım. İlkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi, özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!