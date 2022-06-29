Millet İttifakı’nı eleştiren Muharrem İnce: 11 ay bile dayanamazsınız (2)

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‘NE CUMHUR NE MİLLET TEK YOL MEMLEKET’

İzmir’de ziyaretlerini sürdüren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, akşam saatlerinde Bornova Çamdibi pazar yerinde vatandaş ve esnafla buluştu. Otobüsten vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, “Bizim sloganımız belli ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket” dedi. Konuşmasında Türkiye’ye sığınan mülteci sayısına dikkat çeken İnce, “Sokaklar mülteci dolu. 5 milyon sokakta geziyor. Bizim vatandaşımız aç. 50-60 milyar dolar bunlara harcıyoruz. Bunu söyleyince beni manşet yaptılar. ‘Sen de Selanik’ten geldin, onlar Şam’dan geldi’ dediler. Selanik’ten gelenlerle Şam’dan gelenler arasında fark var. Bizim dedelerimiz Selanik’e Anadolu’dan gitti. Benim dedem Selanik’e turist olarak gitmedi. Osmanlı orayı alınca Anadolu’dakileri oraya getirip Türkleştirdi. Orayı kaybedince de geri geldik. Biz gittiğimiz yerden geri geldik. Bu tarih bilmezlere haddini bildiririm ben” diye konuştu.

Seçimlerin yaklaştığını hatırlatan İnce, şöyle devam etti:

“Milleti sıkıştırmışlar. Tek adam ve öbürleri 6 adam. Altı adam diyor ki, biz öyle bir Cumhurbaşkanı bulacağız ki bizim sözümüzden çıkmayacak. Adam cumhurbaşkanı olacak hem de bunların sözünü dinleyecek. Tek adamdan bıktık 6 adam mı geldi şimdi başa? Cumhurbaşkanı seçilecek olan kişi parti başkanından emir almaz. Cumhurbaşkanı milletten emir alır. Ben 2018’de seçilseydim partiden emir almazdım. Altılı masa ‘Erdoğan’ın karşısında biz varız’ diyor. Bu memleket Millet ittifakı ile Cumhur ittifakı arasına sıkışmış değildir. Yeni bir seçeneği vardır. Ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket.”

‘İSTİKRARSIZ BİR ÜLKE OLDUK’

Türkiye’deki ekonomi politikalarını eleştiren Muharrem İnce “Merkez Bankası’na TÜİK’e güven yok. Bunları def edip atacağız memleketin başından. Dünyada kriz var dünyada gıda fiyatları yüzde 30 artmış. Bizde de 30 artsa ‘e tamam’ derdim. Bizde yüzde 92 artmış. Döviz saat başı değişiyor. İstikrarsız bir ülke olduk.” ifadesunu kullandı.

‘ECEVİT GİBİ BAŞARACAĞIZ’

Konuşmasında merhum Bülent Ecevit’i de anan İnce “Rahmetli Ecevit 1987’de bir küçük minibüs ile yola çıktığında ona ‘bölücü’ dediler. Sonra iki kez başbakan oldu. Aynı Ecevit gibi başaracağız” dedi. Muharrem İnce meydanda toplanan vatandaşlarla öz çekim yaptıktan sonra alandan ayrıldı.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)-

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