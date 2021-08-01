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Ana Sayfa Güncel Haberler Milas’taki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler Bodrum’un Mazı Mahallesi’ni yaktı ek fotoğraf
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