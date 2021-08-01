Milas’taki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler Bodrum’un Mazı Mahallesi’ni yaktı ek fotoğraf

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde modifiye otomobil tutkunu Emre İlhan’a, düğününde arkadaşları otomobil parçaları hediye etti. İrem - Emre İlhan çifti, bir düğün salonunda yapılan törenle evlendi. Fabrika...