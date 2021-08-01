- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Milas’taki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler Bodrum’un Mazı Mahallesi’ni yaktı /Ek foto
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
‘Arazi’ kavgasında ağabeyin vurduğu 3 kardeşten 1’i kurtarılamadı
Turgut DAĞDEVİREN/ ORDU, (DHA)- ORDU’da, Salih Demirel'in (54) arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurarak, yaraladığı 3 kardeşinden Sabri Demirel (42), hastanedeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 24 Temmuz’da, Üçpınar Mahallesi’nde meydana...
At arabasıyla hırsızlık kameraya yansıdı
Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)- SULTANGAZİ'de yapımı devam eden inşaatlara at arabasıyla gelip hırsızlık yapan kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün sabah 06.00 sıralarında Cebeci ve İsmetpaşa...
Bartınlılar derede serinlemeye çalıştı
Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN’da yaşayanlar, hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla dere kenarlarına akın etti. Dörekler köyünde dereye girenler, 3 metre derinliği olan suda serinledi. Hava sıcaklığının 35...
Manavgat’taki büyük yangın 3’üncü gününde (8)
KIZININ ÇEYİZİ YANAN GÜLSÜM TEYZE'YE BURSA'DAN YARDIM ELİ Manavgat'ta 3 gündür devam eden ve çok geniş bir ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle bölgede çok...