Milas’ta vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye ediliyor

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla’nın Milas içesine orman yangının termik santrale ulaşması nedeniyle iskelede toplanan vatandaşların, çıkarma gemileriyle tahliye edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Muğla’nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor” ifadelerine yer verildi.
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