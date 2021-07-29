Milas’ta orman yangını; alevler 2 otelin bahçesine kadar dayandı/ Ek fotoğraflar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesi Bedre Deresi'nde balık ölümleri yaşandı. İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatırken, mahalle halkı tedirgin olduklarını belirterek, önlem...