- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Milas’ta orman yangını; alevler 2 otelin bahçesine kadar dayandı/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
İSTANBUL -TURYİD: Aşı tercih değil,toplumsal sorumluluktur
Haber: İstanbul (DHA)- Kurban Bayramı sonrası koronavirüs vaka sayısındaki artışa ve Dünya çapında görülen Delta varyantına dikkat çeken Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri...
Koronavirüs sonrası rehabilitasyonun önemi arttı
İSTANBUL, (DHA) – Koronavirüs sonrası akciğer tutulumu yaşayan kişilerde çabuk yorulma ve solunum kapasitesinde azalma gibi semptomlar yaşandığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Özden...
Konser için geldiği Antalya’da klip çekti
RUS DJ Olga Korolova, konser için geldiği Antalya'da klip çekti. Turistik kenti kuşbakışı gören Tünektepe'de mikser başına geçen Korolova, pandemi döneminde oluşturduğu single parçaları çaldı.
Adıyaman’da bıçaklı ‘yan bakma’ kavgası: 2 yaralı
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi’nde meydana...