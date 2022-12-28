Milas’ta balık yemi fabrikasında yangın

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Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın Milas ilçesinde, balık yemi fabrikasında yangın çıktı. Yangına Milas’ın yanı sıra çevre ilçelerden çok sayıda takviye itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Akyol Mahallesi balık yemi fabrikasında çıktı. Balık yemi fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan çıkan yangında duman ve alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Milas, Yatağan ve Bodrum’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, ekipler söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. (DHA)

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