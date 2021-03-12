Ana Sayfa Güncel Haberler Milas’ta 525 milyon dolarlık painite taşı ele geçirildi, şüpheliler serbest bırakıldı-Ek fotoğraflar
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Eskişehir’deki sağlık çalışanlarından duygulandıran ‘koronavirüs’ klibi
Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR (DHA)- ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanları koronavirüsle geçen 1 yılın ardından yaşadıklarını anlatan bir klip hazırladı. Sosyal medyada...
SGK Medula sistemi çalışmıyor
Bugün 14:30 sularında Medula sistemine erişim kesildi. Sağlık tesislerinde provizyon işlemleri ve reçete işlemleri yapılamamaya başladı. Ellerinde reçete numarası olan hastalar ise eczanelerden ilaçlarını temin edemediler.
Huzurevinde kadın bakım görevlisine taciz iddiasına soruşturma
İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesindeki huzurevinde görev yapan müdür yardımcısı Murat P., çalışan Ümmü Y.'yi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde taciz ettiği iddiasıyla açığa alındı. Torbalı Kaymakamlığı tarafından...
Sahte parayla alışveriş yapmak isterken polise yakalandılar
Halil İbrahim KARABIYIK - Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) İZMİR’in Bornova ilçesinde, bir alışveriş merkezinde sahte dolar ve euro ile alışveriş yapmak isteyen 6 şüpheli, polis ekipleri tarafından...