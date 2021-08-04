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Ana Sayfa Güncel Haberler Milas yangınında 5’inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale / Ek fotoğraflar
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