Uluslararası Sanat ve Kültür Derneği tarafından Türkiye’nin birçok ilinde gösteri yapan Milano Sirki, 4 seanstan oluşan 62. gösterilerini Mamak’ta gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleşen sirke çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sirklerin hayvansız da insanları eğlendirebileceğini kanıtlayan Milano Sirki büyük beğeni topladı. Gösterileri izlemeye gelen vatandaşlar ateş gösterileri, pandomin, palyaço gösterileri, Disney maskot karakterleri, denge gösterilerinin yer aldığı şovlarla doyasıya eğlendi.

Akrobatları izleyen vatandaşlar, gösteriyi nefeslerini tutarak izledi. Binlerce seyircinin izlediği gösterilerde sahneye çıkan çocuklar ve vatandaşlar ise değişik oyunlar sergileyen akrobatlara eşlik etti. Afrika, Tanzanya, Azerbeycan, Gürcistan ve Rusya gibi ülkelerden katılan sihirbazlar, palyaçolar, akrobatlar Mamaklılara unutulmaz bir gösteri sundu. Her saniyesi heyecan ve şaşkınlıkla izlenen “Hayvansız Eğlendiren Sirk” ünvanına sahip gösteri, büyük-küçük herkesin ilgi odağı oldu.