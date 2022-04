Miha Zajc: Performansımın temel sebebi, takım olarak iyi bir oyun ortaya koymamız

- Reklam -

“Harika bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim”

“Benim için duygulu bir akşamdı”

“Crespo gerçekten çok iyi bir oyuncu”

“Geleceğimle ilgili yorumda bulunmak istemem”

“Şu an itibariyle herkes kendini evinde hissediyor”

“Hedefimiz, önümüzde oynayacağımız bütün maçları kazanmak”

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) – Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ”Harika bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim. Gol anlamında takıma çok fazla katkı sağlayabildiğimi düşünüyorum. Benim performansımın temel sebebi, takım olarak iyi bir oyun ortaya koymamız” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Göztepe’yi konuk edecek olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde sarı-lacivertli ekibin Sloven oyuncusu Miha Zajc, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin 32’nci haftasında kazandıkları Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zajc, “Harika bir hafta sonunu geride bıraktık. Çok iyi oynadık. İyi bir maç çıkardık. Kazanmayı hak ettik çünkü oyunun tamamını domine ettik. Evimizde üç puanı kazanmak önemliydi. Şimdi bir sonraki maça hazırlanacağız. Umuyorum ki bu maçta da derbide olduğu gibi bir oyun ortaya koyarız” diye konuştu.

“HARİKA BİR SEZON GEÇİRDİĞİMİ SÖYLEYEBİLİRİM”

Bireysel performansının kendisini de çok mutlu ettiğini söyleyen Sloven oyuncu, “Harika bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim. Gol anlamında takıma çok fazla katkı sağlayabildiğimi düşünüyorum. Benim performansımın temel sebebi, takım olarak iyi bir oyun ortaya koymamız. Şu ana kadar iyi bir sezon geçiriyorum. Kendi adıma pozitif bir süreç ilerliyor. Her maçı kazanmak önemli. Fenerbahçe’nin kazanması çok çok daha önemli” ifadelerini kullandı.

“BENİM İÇİN ÇOK DUYGULU BİR AKŞAMDI”

Derbi maçında attığı gol dolayısıyla maçın ardından duygu dolu bir gün geçirdiğini belirten Zajc, şöyle konuştu:

“Harika bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız bizi 90 dakika boyunca destekledi. Bu da bizim oyunumuz için artı bir durumdu. Benim için çok duygulu bir akşamdı. Derbi maçıydı ve kazandığınız zaman, duygular daha üst seviyeye çıkıyor. Harika hisler taşıdığımı söyleyebilirim. Galibiyeti getiren gollerden birini atmak benim için mutluluktu.”

“CRESPO GERÇEKTEN ÇOK İYİ BİR OYUNCU”

İsmail Kartal’ın gelişiyle birlikte Crespo ile orta sahada iyi bir sinerji yakaladıklarını belirten tecrübeli oyuncu, “Crespo gerçekten çok iyi bir oyuncu. Onunla oynayabildiğim için çok mutluyum. Gerçekten onunla birlikte oynadığımızda iyi bir kimya oluşturuyoruz. Takımdaki herkesin kendisini mutlu hissetmesi çok önemli. Öz güvenli bir şekilde mücadele etmemiz çok önemli. Zaten sahada da bu öz güven geldiğinde bunun sonucunu görebiliyoruz. 7-8 maçtır gösterdiğimiz performans ile bunu gösteriyoruz. Kolektif anlamda büyük keyif alıyorum” dedi.

“GELECEĞİMLE İLGİLİ YORUMDA BULUNMAK İSTEMEM”

Önümüzdeki yıl sona erecek sözleşmesiyle ilgili olarak gelen bir soruya ise Zajc, şöyle cevap verdi:

“Şu an burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımıma çok minnettarım. Takım anlamında da iyi durumdayız. Ben sahaya odaklanmış durumdayım. Kendimi geliştirmeye, performansımı yükseltmeye çalıştırıyorum. Bu yüzden gelecekle ilgili yorumda bulunmak istemem.”

Zajc, bu sezon attığı goller arasında en iyisinin ise derbi maçında attığı gol olduğunu belirterek, “Ben de Galatasaray maçını söyleyebilirim. Sıra dışı bir goldü benim için. Sadece gol açısından bakmamak lazım, maçın önemi açısından çok değerliydi. Çok duygu dolu anlardı benim için” şeklinde konuştu.

Zajc, bir basın mensubunun, “Hoca isterse forvet de oynar mısın” sorusuna ise, “Ben işimi yapmaya odaklı biriyim. Hocanın istediği yerde elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışırım. Takıma yardım etmeyi çok seviyorum. Benim açımdan bu çok daha önemli” cevabını verdi.

“ŞU AN İTİBARİYLE HERKES KENDİNİ EVİNDE HİSSEDİYOR”

İsmail Kartal’ın gelişiyle birlikte takımda atmosferin değiştiğini ve oynadıkları oyundan zevk aldıklarını belirten Miha Zajc, “Gerçekten atmosferin değiştiğini söyleyebilirim. Bu değişiklik de bizim için çok önemliydi. Şu an itibariyle herkes kendini evinde hissediyor. Geliştirmemiz gereken noktaları da geliştirmeye devam ediyoruz. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz ve bana göre anahtar noktalardan bir tanesi bu. Oyunumuzu oynarken oldukça rahatız. Oynadığımız oyundan da keyif alıyoruz. Tabii hocamızın rolü de çok büyük” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ, ÖNÜMÜZDE OYNAYACAĞIMIZ BÜTÜN MAÇLARI KAZANMAK”

Sezonun geri kalan bölümüyle ilgili olarak ise Sloven oyuncu, “Taraftarlarımızın desteği muazzamdı. Umarım ilerleyen haftalarda desteklerini sürdürürler çünkü onların desteği bizim için çok önemli. Bizler de daima bir sonraki maça odaklıyız. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Hedefimiz, önümüzde oynayacağımız maçları kazanmak” şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Miha Zajc’ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

- Reklam -