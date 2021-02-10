Midyat’tan Ceylanpınar’daki kamplarda yaşayan Suriyelilere kamyon dolusu yardım

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN’in Midyat ilçesinde, ‘Kardeşlik sınır tanımaz’ sloganıyla düzenlenen kampanyada toplanan bir kamyon yardım malzemesi, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriyelilerin bulunduğu kamplara gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Midyat Şubesi’nce Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırındaki kamplarda kalanlar için ‘Kardeşlik sınır tanımaz’ sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı. Hayırseverlerin desteğiyle toplanan 15 ton gıda malzemesi, kışlık giyecek, ev eşyaları ile kömür ve odun sobalarının bulunduğu bir kamyon malzeme, İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Mehmet Tahir Pekim’in okuduğu duanın ardından Ceylanpınar’a uğurlandı. Pekim, “Kardeşlerimize hem ayni hem de nakdi yardım kampanyası başlatıldı. Midyat Şubesi olarak bizler de topladığımız 10 ton un ve 5 ton da diğer yaşamsal ihtiyaçları karşılamak üzere gıda maddeleri, elbise ve çocuk maması gibi malzemeler ile çadırlarda 3-4 boru ile pratik kurulabilen hem kömür hem de odunla ısıtılabilen 55 sobayı kamplara göndereceğiz” dedi.

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