Midyat’ta taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

Âdemoğlu dünyaya gelişinden itibaren birbiriyle iletişim kurma ihtiyacı duymuş ve bunu gerçekleştirmek için çeşitli yollar denemiştir.İnsanlık kimi zaman duvarlara çizdiği resimlerle, kimi zaman yonttuğu taşların, yaptığı eserlerin üstüne kazıdığı hiyerogliflerle, kimi zaman dumanla, kimi zaman da evrensel diller geliştirip bunlar vasıtasıyla iletişime geçmiştir.