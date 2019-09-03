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      Midyat’ta 5 bin Süryani, Mor Gabriel’i andı

      Editör -
      Süryani azizi Mor Gabriel, ölümünün 1351'inci yıl dönümünde Mardin'in Midyat ilçesindeki Deyrulumur Manastırı'nda düzenlenen ayin etkinliğiyle anıldı.
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      Limana gelen carettalara yoğun ilgi

      Editör -
      ANTALYA'nın Demre ilçesi Çayağzı Limanı'nda, tekne sahiplerinin 'Şakir' ve 'Rıfkı' adını verdiği iki caretta caretta kaplumbağası, limana gelenlerin ilgi odağı oldu.
      Eğitim Haberleri

      Okul fobisine karşı ailelere ve eğitimcilere uzmanından uyarı geldi

      Editör -
      Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. Bu yıl ilk kez okula başlayacak öğrencilerin velilerine ise uzmanından uyarı geldi.
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      Bolu’da 30 Ağustos coşkusu; Komandolar caddeleri inletti

      Editör -
      Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşku içersinde kutlandı. Bolu 2'nci Komando Tugayı, şehrin caddelerini marşlarla inletti.
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