Midibüs, bakkal dükkanına çarptı: 5 yaralı

Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY'de bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. İşletme sahibinin çöpe atılan yiyecekler 'israf oluyor' diye çalışanları azarladığı...