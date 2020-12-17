Mide ameliyatı yaptığı hastalarına yemek ısmarladı

SİVAS, (DHA) – GELİŞEN teknolojiyle birlikte mide ameliyatlarının daha rahat bir hale geldiğini belirten Prof. Dr. Kürşat Karadayı, kapalı yöntemle mide kanseri ameliyatlarıyla sağlığına kavuşturduğu hastalarına yemek ısmarladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Karadayı mide kanseri ameliyatları ve soluk borusu kanserleri hakkında teknolojik gelişmelerin tıbba katkısına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Prof. Dr. Karadayı, “Yemek borusu kanserlerinde hastanın şikâyeti genellikle yutma güçlüğüdür. İlerleyen dönemlerde hastalar katı gıdaların alımında takılma hissi, yemek yiyememe problemi yaşarlar daha sonra sıvı gıdaları dahi kullanamaz hale gelebilirler. Bu şikâyetlere kanama, halsizlik, kilo kaybı da eşlik edebilir. Hastaların tanısında en önemli tetkik endoskopidir. Hem tümörün görülmesi hem biyopsi alınması hem de lokal evreleme endoskopik yöntemle yapılabilir. Tanı konulduktan ve evreleme işlemi yapıldıktan sonra tümörün yerleşim yerine, patolojik tanısına ve evresine göre hastaya kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi planları yapılmalıdır. Hastanemizde bu planlama cerrahi onkoloji, radyasyon onkolojisi ve medikal onkolojisi uzmanlarından oluşan ekip tarafından yapılmaktadır” dedi.

‘YEMEK YEMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ’

Son yıllarda teknolojideki gelişmelere paralel olarak cerrahide de kapalı yöntemle bu ameliyatların yapılabilir hale geldiğini anlatan Prof. Dr. Kürşat Karadayı, “Kapalı yöntemde hem göğüs kafesi hem de karın bölgesi açılmadan yarım ve 1 santimlik deliklerden sokulan kamera eşliğinde cerrahi enstrümanlar yerleştirilerek yemek borusu çıkarılabilmekte, mide bir tüp haline getirilerek göğüs kafesi ya da boyunda yemek borusuna özel zımbalarla birleştirilmektedir. Kapalı yemek borusu ameliyatı bilgi, cerrahi birikim ve deneyim gerektiren ameliyatlardır ve ülkemizde de sayılı merkezlerde yapılmaktadır. İlimizde de Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı’nda ilk kez tarafımızdan bu yöntemle ameliyatlar yapılmıştır. Ameliyatını kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz 2 hastamızın 6 aylık ve 1 yıllık kontrollerinin ardından onlarla yemekte bir araya gelip hep beraber yemek yemenin mutluluğunu yaşadık” diye konuştu.

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