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18 Mayıs 2019
Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Microsoft yapay zekâ ile 'engel'leri kaldırıyor
Yapay zekâ desteğiyle sürekli gelişen Microsoft Translator, işitme engelli öğrencilere yardımcı olurken Helptico uygulaması otizmlilerin yaşamını kolaylaştırıyor.
Teknoloji Haberleri

Microsoft yapay zekâ ile ‘engel’leri kaldırıyor

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Yapay zekâ desteğiyle sürekli gelişen Microsoft Translator, işitme engelli öğrencilere yardımcı olurken Helptico uygulaması otizmlilerin yaşamını kolaylaştırıyor.

Türkiye’de ise YGA (Young Guru Academy) ve Vestel mühendisleri tarafından görme engelliler için tasarlanan ve gücünü yapay zekâdan alan dünyanın en akıllı bastonu WeWALK, görme engellilerin en büyük yardımcısı olmaya aday.

Son araştırmalara göre, 1 milyarı aşkın insan çeşitli engellerle mücadele ediyor. Dünya genelinde engelli bireyler ortalama 9 yıl eğitim alabilirken engelli bireylerin, engelli olmayanlara göre iki kat daha fazla işsiz olma ihtimali bulunuyor. Otizm Spektrum Bozukluğu olan kişilerin ise yüzde 80’i işsiz durumda. Bu tablonun farkında olarak, toplumun her kesimini kapsayan ürün ve servisler geliştirmeye devam eden Microsoft, “Erişilebilirlik için Yapay Zekâ” isimli bir girişim başlattı. 115 milyon dolarlık “AI for Good” inisiyatifi için bir parçası olan bu girişimle Microsoft, önümüzdeki 5 yıl boyunca engelli insanların yararlanabileceği yapay zekâ teknolojilerini geliştirmek adına 25 milyon dolarlık bir kaynak ayırdı. Yeni program çerçevesinde engellilerin istihdamı, toplum ve modern hayatla ilişkilerin güçlendirilmesi gibi konular için yapay zekâ gelişiminin hızlandırılması üstüne odaklanılacak.

Windows 10’un erişilebilirlik özelliklerinden biri olan Göz Kontrolü, yalnızca ekrana bakarak klavye ve fare kullanımını sağlarken, Narrator, ekranınızdaki metni yüksek sesle okuyor ve bildirimler, takvim, randevular gibi olayları haber veriyor. Word, OneNote, Edge ve Outlook’ta sunulan Learning Tools, yaş ve beceriden bağımsız olarak öğrencilerin okuma ve yazma yeteneğini geliştiriyor. Xbox Adaptive Controller ise sınırlı hareket kabiliyetine sahip oyunculara daha eğlenceli oyun keyfi sunmak için tasarlandı. Seeing AI, görme engeli olan ya da az gören bireylere için 10 milyondan fazla görev tanımıyla yardımcı oluyor. Uygulama, daha önceden gördüğü insanları tanımak ve yabancıların yaş ve duygu durumunu tahmin etmenin yanı sıra, barkod taraması ile evde kullanılan ürünleri tanımlayıp kullanıcının çevresindeki dünyayı anlamlandırabiliyor. Soundscape ise kulaklık yardımıyla etraftaki yönlendirme işaretlerinin anlamını sesli olarak bildiriyor ve yazıları okuyor.

Türkiye’ye ilk Edison ödülünü getiren Yapay zekâlı baston

Yapay zekâ desteğiyle geliştirilen erişilebilir teknolojiler, engelli insanların okul, iş ve evdeki tüm potansiyellerini ortaya çıkarmasına yardımcı oluyor. Türkiye’de, Microsoft’un yapay zeka çözümlerini kullanarak YGA (Young Guru Academy) ve Vestel mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın en akıllı bastonu WeWALK, Microsoft’un global olarak destek vereceği 11 projeden biri seçildi. Yapay zekâ destekli sesli asistan, engel algılama modu, Jiroskop, ivmeölçer, pusula, titreşim motorları gibi üst düzey teknolojiler içeren WeWALK, görme engellilerin doğrudan sosyal yaşamın içinde yar alabilmelerini sağlıyor. Mobil uygulamalarla entegre olabilen akıllı baston, Thomas Edison onuruna verilen Edison Ödülleri’nde “Altın Ödül” kazanarak Türkiye’ye bu ödülü getiren ilk ürün oldu.

Türkiye’deki görme engelliler teknoloji desteğiyle matematik öğreniyor

Engellilerin de dâhil olduğu kapsayıcılık anlayışını şirket kültürünün bir parçası olarak benimseyen Microsoft Türkiye Ofisi, iş imkânları sunmanın yanında, kapsayıcı pazarlama ve iletişim faaliyetleri geliştiriyor. Binalarında engellilerin ihtiyaçlarına özel hissedilebilir yollar, braille alfabeli harita ve kat planlarına yer veren şirket, iş ortaklarıyla kurduğu ilişkilerde ve tedarikçileriyle yürüttüğü faaliyetlerde de kapsayıcı standartlar oluşturuyor.

Türkiye’de Eğitimde Görme Engelliler Derneği ile gerçekleştirdiği iş ortaklığı sonucunda Microsoft Eğitim Araçlarını verimli bir şekilde kullanıma sunan Microsoft Türkiye, görme, duyma veya fiziksel konularda engelli öğrencilerin Skype ve Microsoft Teams aracılığıyla sınıflarında matematik dersi alabilmesini sağlıyor. Microsoft Öğrenim Araçları görme engelli öğrenci ve öğretmenlerin eşit bir şekilde, yan yana öğrenmelerini ve eğitimlerini birlikte sürdürmelerini mümkün kılıyor.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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