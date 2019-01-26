Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Microsoft, aldığı flaş bir kararla Türk yazılım şirketi Citus Data’yı bünyesine kattı.

Microsoft cephesinde dün akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, Türkiye’de kurulan ve açık kaynak yazılım şirketi olan Citus Data’yı satın aldı. Bu önemli gelişmeyi resmi Twitter hesabından paylaşan Microsoft Türkiye Ülke Müdürü Murat Kansu, konuyla ilgili şu satırları kaydetti:

“Türkiye’nin yazılım pazarında bir dünya oyuncusu olması için attığımız adımlara bugün bir yenisini ekledik. Türkiye’ye duyduğumuz inancın bir göstergesi olarak, Türk girişimcilerin kurduğu yazılım şirketi Citus Data’yı bünyemize katmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.”

Microsoft, belirli zaman aralıklarında böylesi alımlar yapıyor; ancak bu kez bir Türk yazılım şirketinin satın alınması gözleri Citus Data’nın üzerine çevirdi. Şirketin sadece Türkiye’de bir üssü bulunmuyor; aynı zamanda San Francisco’da 40 çalışanın bulunduğu bir ofisi de var.

Şirket, daha önce de Citus Data gibi açık yazılım platformu ortaya koyan GitHub’ı 7.5 milyar dolara satın almıştı. Microsoft’un Türk şirketi ne kadara satın aldığı ise henüz açıklanmadı.