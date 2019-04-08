Microsoft eğitim etkinliğinde Türkiye’ye ödül

Microsoft Education Exchange etkinliği kapsamında düzenlenen eğitim ekipleri yarışmasında kapsayıcılığı teşvik eden bir sınıf ortamı yaratan Uğur Sarıçam birincilik ödülü aldı.



Bu yıl Paris’te 5’incisi düzenlenen Microsoft Education Exchange etikliğine dünyanın dört bir yanından yaklaşık 400 eğitimci ve okul yöneticisi katıldı. Fikir alışverişinde bulunmak ve sınıflarda yenilikçi deneyimler geliştirmenin yanı sıra, kapsayıcı sınıfları destekleyen, iş birliğini teşvik eden ve modern öğretim-öğrenme tekniklerini geliştiren yeni trendleri ele alan etkinlik 3 gün sürdü. Etkinlik boyunca Microsoft İnovatif Eğitim Uzmanları, öğrencileri dijital çağa başarıya hazırlayabilmek için içeriği, pedagojiyi ve teknolojiyi inovatif yollarla bir araya getiren uygulamaları katılımcılarla paylaştı.

Eğitimde değişim ve dönüşüm yaratmak üzere bir araya gelen katılımcılarla düzenlenen Global Educator Challenge yarışmasında, Enka Okulları Teknoloji Tarihi Proje Koordinatörü Uğur Sarıçam, yönettiği ekiple birinci gelerek Türkiye’ye ödülle döndü.

Microsoft Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anthony Salcito, “Her eğitimci, sonraki nesillerin lideri, yenilikçisi ve yaratıcısı olacak öğrencilerin yaşamını değiştiren birer kahramandır. Uğur gibi liderler ise bir adım öteye geçer ve sınıflara yeni teknolojileri ve teknikleri getirmek için denenmemiş yöntemleri hayata geçirir. Böylece inovatif eğitimciler öğrencilerine ilham verir ve geleceğin mesleklerinde başarılı olmaları için onlara yeni yetenekler kazandırır. Microsoft olarak her yıl bu etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Eğitime ve öğrencilerin yaşamına katkılar sunan eğitimcilere ilham verip onlara en gelişmiş eğitim araçları ve yeni yöntemler sunduğumuz için gururluyuz” dedi.