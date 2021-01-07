Michigan’daki kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı

ABD, (DHA)- ABD’nin Michigan eyaletindeki kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı.
ABD’nin Michigan eyaletindeki Lansing kentinde bulunan kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı. Michigan Eyaleti Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, incelemelerin sürdüğü aktarıldı. Michigan Senatörü Mallory McMorrow, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bunlar olmaya devam edecek. Bu yüzden, dünkü olaylara karışan pek çok kişinin ABD Kongre Binası’ndan dışarı çıkarılıp işlem yapılmadan evlerine gönderilmesi korkunç” dedi.
KANLI KONGRE BASKINI
ABD Başkanı Trump’ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı. Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti. Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı. Trump’ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamıştı. Kongrenin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.
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