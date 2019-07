MHP’de yeni kriz Bahçeli’ye rakip çıktı

6 Temmuz 1997 tarihli 5’nci Olağanüstü Kongrede MHP Genel Başkanı seçilen ve 22 yıldır aralıksız görev yapan Devlet Bahçeli’ye iddialı bir rakip çıktı. Nidai Seven





Yıllardır ülkücü camiada yer alan Seven’in adaylığını duyunca Whatsapp’dan sorular yönelttim.

Soru: Hayırlı olsun adaylığınız. Hedefiniz hakkında neler söyleyeceksiniz?

Seven: Muhalefet demek iktidara tabi olmak değil, denetleyen sorgulayan bir güç demektir. MHP iktidara merdiven basamağı olmak yerine, iktidara taşınmalı.

Partilerin var olma gayesi iktidara gelmeleridir. Başkasının iktidarı için çalışan partiler; Tüzel kişiliklerini tasfiye etmeli, iktidarda kalmasını istediği partiye iltihak etmelidir. Böylece kendisine ve bulunduğu partiye gönül verenlere haksızlık etmemiş olur.

Soru: MHP’deki hedefiniz neler?

Seven: Milliyetçi Hareket Partisinin %35 civarında oyu mevcut. Ancak camia çeşitli partilere dağıtılmış, bölünmüş ve yeni partiler doğurmuştur.

Biz bütün aileye ve Türk Milletine talibiz.

AKP’nin iktidarda kalması için değil, Başbuğumuzun özlem duyduğu Milliyetçi Türkiye İktidarı için yollara düşeceğiz. Tabandan tavana hareketiyle önce dağıtılmış aileyi toparlayacağız, sonra halkla bütünleşerek iktidara koşacağız.

Ben değil, Biz de değil, hepimiz, Türkiye’yi ve dünyayı yeniden okuyarak, yeniden yorumlayarak, bir kadro hareketi ile MHP’yi iktidara taşımayı başaracağız.

Soru: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Rejimi Devlet Bahçeli’nin ve MHP desteği ile kuruldu ama 1. Yılında eleştiriler zirve yaptı. AKP’liler revize için çalışıyor. Tek adam devleti yönetiyor. Bu rejim değişikliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Seven: Cumhur demek halk demektir ve cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olmamalıdır. Herkesin cumhurbaşkanı tarafsız olmalı.

Cumhurbaşkanı makamı, herkesin saygı duyduğu ve herkesi kucaklayan bir makam olmalıdır.

16 Nisan 2017 Türkiye için kaybedilmiş bir tarihtir. Parlamenter sistem 1920’de Cumhuriyet ise 1923’de kuruldu. Cumhuriyet parlamenter sistemini kurmamış. Parlamenter sistemi Cumhuriyet kurmuştur. Parlamenter sistemini rafa kaldırmak demek, Cumhuriyetimize sahip çıkmamak demektir.

Kuvvetler ayrılığını “Kuvvetler Birliği” haline getirmek demokrasi ve cumhuriyetle asla bağdaşmaz.

Soru: 15 Temmuz hain darbe girişimi ve FETÖ’nün siyasi ayağı hakkında neler düşünüyorsunuz?

Seven: 15 Temmuz bir sonuçtur. Nefret ve şiddetle kınıyorum. Esas sorgulanması gereken sebeplerdir.

15 Temmuz’a neden gelindi? Kimler getirdi? Bu konunun aydınlatılması zorunludur.

Siyasi ayak mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Aksine bu milleti aldatarak, günübirlik politikalarla geçiştirmek olur.

FETÖ’nün siyasi ayağı hukuku, adaleti, eğitimi ve anayasal kurumları yok eden atanmışların altında kimlerin imzası varsa onlardır. Onlar da belli. Araştırılırsa hepsi tek tek ortaya çıkar.

Soru: Beka sorunu, ekonomi ve dış politika konusunda neler düşünüyorsunuz?

Seven: Dün değil bugünde yarın da beka sorunu hep olmuştur olacaktır. Buna koltuk bekası değil, Milletin ve Devletin bekası denir. Seçimden seçime değil, geçmişten geleceğe kavramlar içinde bakmak gerekir.

Amerika müttefikimiz olduğu halde yanlış yapmaktadır. Ülkemiz stratejik bir konumu var. Genişletilmiş Orta Doğu projesinin jandarmalığına asla soyunmamalı, dün doğru dediğine bugün yanlış deniyorsa bir terslik var demektir. İki yanlış asla bir doğru etmez.

Akdeniz de, Ortadoğu da problemlerimizi çözmek için Türk Kamuoyu önünde başka, kapalı kapılar ardında başka hareket etmemeliyiz.

Devlet ilişkilerinde hissiyat değil, mantık ve menfaat ön planda olmalıdır. Güvenliğimiz için siyasi tercih değil, milli tercihi öne çıkarmalıyız.

Ekonomi ve Dış politika güvenilir liman ister. Bu liman İktidarın yönetim şeklidir. Yatırımcıyı ürküten bugünkü sistem mutlaka rafa kaldırılmalı, üstünlerin hukukunun olduğu bir Türkiye değil, Hukukun üstünlüğünün olduğu bir Türkiye olmalıdır.

İşsizlik, enflasyon, dış ve iç borçların çözümü için rant ekonomisinden uzak reel ekonomi şartlarını ortaya koymalıyız. İsraf yerine verimli üretim ekonomisi uygulanmalı

NİDAİ SEVEN KİMDİR?

1956 Yılında Diyadin de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık Bölümü’nden mezun oldu. Endüstri Mühendisliği’nde Master yaptı.

Banka Başmüfettişi, Menkul Kıymetler ve Fon Yönetimi, Banka İstihbarat, AR-GE daire Başkanlıkları ile Başbakanlık Eti Holding A.Ş. Genel Müdür Müşavirliği görevlerinde bulundu.

“Risk Altında Menkul Kıymetlerin Değerlendirilmesi ” adlı eseri bulunan Seven; bürokratlığı döneminde Amerika, Kanada, Hollanda, Norveç, İngiltere Menkul Kıymet borsalarında çeşitli yurt dışı etkinliklerine de katıldı.

21 inci Dönem (1999-2002 ) MHP Ağrı Milletvekilliği ve TBMM KİT komisyon Başkan vekilliğini de yapan Seven; Evli, 2 Çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Değerli okurlarım,

MHP’de genel başkan adayı çıkması kriz çıkması demektir…

Bahçeli koltuğunu kaybetmemek için rakiplerini ihraç eder MHP’den. O koltuk sanki Bahçeli’nin şahsi malıdır. Seven cesur bir çıkış yaptı, bakalım başarabilecek mi?

Seven kadar MHP’yi seven, MHP’nin tek başına iktidar olmasını isteyen başka ülkücüler var mı göreceğiz…