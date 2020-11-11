MHP Lideri Bahçeli’nin ilkokul öğretmeni, son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa ERCAN/MERSİN (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 93 yaşında hayata veda eden ilkokul öğretmeni Nermin Özbak, son yolculuğuna uğurlandı.

2010 yılından itibaren Mersin’de yaşayan emekli sınıf öğretmeni Nermin Özbak için bugün düzenlenen cenaze törenine, MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel ile ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Osmaniye’nin Bahçe ilçesi Yedi Ocak İlkokulu’nda sınıf öğretmenliğini yapan Özbak, kılınan cenaze namazının ardından Güneykent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin Osmaniye Yedi Ocak İlkokulu’ndan kıymetli sınıf öğretmeni Nermin Özbak’ı son yolculuğuna uğurladık. Eğitim çınarına son görevimizi yaptık. Merhumeye Allah’tan rahmet, Genel Başkanımıza, Özbak ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi. MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli de “Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan ve ülkemize değerli katkılarda bulunan Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli’nin kıymetli öğretmeni, eğitim çınarı Nermin Özbak teyzemizi son yolculuğuna uğurladık. Merhumeye Allah’tan rahmet, Genel Başkanımıza, Özbak ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

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