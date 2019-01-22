MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, 27 Ocak günü İstanbul’da il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya geleceği, ardından da TBMM Başkanı ve Cumhur ittifakının İstanbul adayı Binali Yıldırım ile görüşeceği öğrenildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi, ”Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 27 Ocak Pazar günü de İstanbul’da il ve ilçe teşkilatlarıyla yemekli toplantıda bir araya gelecektir. Sayın Genel Başkanımız, aynı gün TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım’ı ziyaret edecektir.”

