MHK Üyesi Ali Kunak’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

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Ercan ATA- Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)-

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Cemalettin Ali Kunak’ın annesi Hacı Mübeccel Kunak, 92 yaşında hayatını kaybetti. Kunak’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Cebeci Asri Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Spor camiası, acılı günlerinde Ali Kunak ve ailesini yalnız bırakmadı. Cenazeye Kunak’ın ailesinin yanı sıra; FIFA Kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır, eski FIFA kokartlı hakem Serdar Çakman, eski hakem ve İl Hakem Kurulu (İHK) Başkanı Cem Papila, Süper Lig hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Lig hakemi Kadir Sağlam, eski hakem Galip Bitigen, eski MHK üyesi Serdar Çakır, eski MHK üyesi Murat Ilgaz, eski MHK üyesi Sürat Müniroğlu ile spor camiasından isimler katıldı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

– Cenazeden detaylar

(FOTOĞRAFLI)