Mezarlıkta eski kız arkadaşını bıçaklayan 15 yaşındaki sanığa 9 yıl hapis cezasına itiraz

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Melikgazi ilçesinde, buluştukları mezarlıkta tartıştığı eski kız arkadaşı G.O.’yu (15) boğazından bıçaklayıp, yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan B.A.’ya (15), yaş ve tahrik indirimi uygulanarak verilen 9 yıl hapis cezası kararına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz etti. Bakanlık avukatı sanık hakkında ‘tahrik’ indirimi uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Olay, 23 Mayıs sabahı Germir Mahallesi’nde meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan eski kız arkadaşı G.O. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga şırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla G.O.’yu boğazından bıçakladı, kendisini ise ayağından yaraladı. Tedavisinin ardından, G.O. taburcu edilirken B.A. ise gözaltına alınıp tutuklandı.

B.A. hakkında Kayseri 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık B.A., ‘Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezası 18 yıla, ‘tahrik’ indirimi ile de 13 yıla indirildi. ‘Yaş indirimi’ de uygulayan mahkeme, sanığı 9 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

BAKANLIK AVUKATINDAN İTİRAZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, sanığa ‘tahrik’ indiriminin uygulanmaması gerektiği belirtildi. (DHA)

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