Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası, ‘Ahmet’imi, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler’ diyerek gözyaşı döktü / Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası, ‘Ahmet’imi, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler’ diyerek...
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Vergi mevzuatında yeni düzenlemeler kapıda
Son dönemde salgının etkisi ile yapılan harcamaların bütçe üzerindeki etkisinin azaltılması ile ekonomik canlanmaya yönelik çok sayıda vergi düzenlemesinin yapıldığını söyleyen Eski Hesap Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, yeni düzenlemelerin de kapıda olduğunu söyledi. Mazars Denge Vergi Hizmetleri Ortağı Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, vergi mevzuatında son 1 hafta içerisinde yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı’na sürpriz fotoğrafın detayları ortaya çıktı; O hayal gerçek oldu
Muhammet KAÇAR- Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de 2003 yılında açılışını yaptığı hastanede kucağına aldığı yeni doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın...
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Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, Helenistik döneme ait bir çömlek ve yağ kandili ile yakalanan 1 kişi...
Kayseri’de işçi servisi devrildi: 10 yaralı
Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, işçileri taşıyan servis midibüsü, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Niğde karayolunun 24'üncü kilometresindeki Semerkent mevkiinde meydana geldi. Bahri Yılmaz...