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Şair, Ahmet Karbeş’in “Mey Suyu Gözleri ve Boşluk” isimli şiir kitaplarını okuduğumda; şairin kendisini tarif ederken söylediği gibi, “Lirik, toplumcu, protest, çevreci, eleştirel ve yenilikçi, kendine özgü şiirler yazdığını gördüm. Sanat elbette toplumdan ve toplumsal sorunlardan ayrı düşünülemez. Şair Ahmet KARBEŞ’de aşka, doğaya, sömürüye, haksızlığa ve zulme karşı ilgisiz kalmamış ve dizelerinde dile getirmiş.

Şiar Ahmet Karbeş’in biyografisini kendi kaleminden okuyalım. “Resmî nüfus kayıtlarına göre Bursa’nın Gemlik ilçesinde 10 Kasım 1956 yılında yaşama ve zorlu bir hayat mücadelesine “Merhaba, ben de varım!” demişim. Biri kız, dördü erkek, beş kardeşin en büyüğüyüm. Eşim Muazzez hanımla 1987 yılında evlendik. Bu beraberliğimizden 1988 yılında kızımız Özge doğdu. Kızım evli ve iki erkek çocuk sahibi, spor hocası ve yaşam koçudur. 2000 yılında eşimden boşandım ve bir daha da evlenmedim.

Sevgili çilekeş anamı 2004 yılında, babamı da 2010 yılında sonsuzluğa uğurladım.

Babamın görevinden istifa etmesiyle iki yaşımdayken Gemlik’ten Adana’ya yerleşip iki yıl orada kaldık. Dört ya da beş yaşımdayken şartlar gereği tekrar baba ocağı olan evimize, Şanlı Urfa’nın Siverek ilçesine dönüp, ilk ve orta okulu orada okudum. Beş yaşımdan beri kasap, berber, marangoz vb. yapmadığım çıraklık kalmadı.

13 Şubat 1973 yılında İzmir’e yerleştiğimizde 17 yaşındaydım.

Elli yıldır İzmir aşığı, toplumcu, gerçekçi, devrimci, sağlık engelli bir birey olarak zorlu bir yaşamı onurumla, insanca ama insanüstü bir çabayla sürdürmeye ve yaşamaya çabalıyorum.

Edebiyata gönül vermem, şiir le ilk tanışmam 9 ya da 10 yaşlarımda Ömer Hayyam’ın “RUBAİLER” i ile oldu. Sonrasında serbest vezinle yani Ahmed Arif, Nazım Hikmet, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Can Yücel, Edip Cansever, Orhan Veli Kanık, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Pablo Neruda, F. Garcia Lorca, Victor Jara, Mayakovski vb. sınıf şairlerinin şiirleri ve yaşam öyküleriyle tanıştım.

Lirik, toplumcu, protest, çevreci, eleştirel ve yenilikçi, kendime özgü bir çizgide ve tarzda yazmaya ve üretmeye devam ediyorum.

2021 yılı haziran ayında ilk şiir kitabım “MEY SUYU GÖZLERİN” ve Aralık 2021’de de “BOŞLUK” şiir kitabım çıktı.

“AŞK/NAZ” ve

“BEKLENEN ŞARKI” şiir kitaplarım da Eylül (2022) sonu okurlar la buluşuyor.”

Şair Ahmet Karbeş’e özel yaşamında ve sanat yaşamında başarılar ve sağlık diledikten sonra, “Boşluk” ve “Beyaz Güvercin” isimli şiirlerini okuyanlarımızla paylaşmak isterdim.

BOŞLUK

ve ben;

Homeros’un bu aşk kentinde

bu hüzünlü

bu yorgun yüreğimi

benim değilmiş gibi

kimseler görmeden

bir yol kenarına bıraktım, usulca.

bu yürek, yüreklikten çıktığı için de,

biri görüp, alıp

sevecek

ve sahiplenecek diye

beklentim ve kaygım da yok artık.

ben yine,

ben hep yürekliyim de;

bu gönül boşluğunda

o yürek

bende yok artık!

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BEYAZ GÜVERCİN

“BARIŞ” bir ölü kuş,

bir uzak düş şimdilerde…

ta ki;

onurlu direnişin zaferiyle

ve devrimin muzaffer türküleriyle

yıkanıp durulanacak,

kanlanmış paslı yüreklerde

yeniden

sonsuza

ve güneşe doğru

kanat çırpana dek!