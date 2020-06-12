MUŞ’un Malazgirt ilçesinde, şeker pancarı tarlalarında çalışan mevsimlik tarım işçileri, sıcak havaya rağmen akşam saatlerine kadar çapa yapıyor.

Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Kahramanmaraş olmak üzere 10 ilden Muş’a gelen mevsimlik tarım işçileri, Malazgirt’te tarlalarda çapa yaparak geçimlerini sağlıyor. Yaklaşık 500 kişiden oluşan gruplar, özellikle şeker pancarı tarlalarında çapa yapıyor. İşçiler, ayrıca karpuz ve çeşitli tarımsal ürünlerin bulunduğu tarlalarda da faaliyet gösteriyor. Kadın ve erkek tarım işçileri türküler eşliğinde çalışıyor.

Diyarbakır’dan gelen ve günde 70 ile 100 TL arasında ücret alan mevsimlik tarım işçilerinden Necla Kuranlı, sabah erken saatlerde başladıkları mesailerinin akşam saatlerine kadar sürdüğünü belirterek, ekmek parası için mücadele ettiklerini söyledi. Kuranlı, “Biz 19 kişi Diyarbakır’dan geldik. Çapa için geldik ve şeker pancarı çapası vuruyoruz. Havanın sıcak olmasına rağmen yine çalışıyoruz. Mecburuz, ekmek parası için çalışıyoruz” dedi.

‘HER ŞEY GÜZEL DAHA DA GÜZEL OLACAK’

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise “Devletimiz bu yıl çiftçimize güzel bir destek verdi. Tohum desteği yapıldı. Şu anda da pancar üreticilerine hem pancar için avans veriyor hem de aynı zamanda hububat için bir avans verdi. Bizim için bu avanslar çok önemli. İşçilerimiz pancar çapalıyor. Bu sene ürünlerimiz de çok iyi. Çiftçiler desteklenince, çiftçiler üreteceklerdir. Herkes rahat olsun, daha da güzel olacak” diye konuştu.

‘BÜTÜN TESTLERİ YAPILDI’

Koronavirüs kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin sağlık kontrollerinin yapıldığına da dikkat çeken Kılıç, “Mevsimlik tarım işçilerinin bütün testleri yapıldı. Yaklaşık 10 ilden gelen var. Bunlar grup olarak ayrıldılar. Gruplar halinde belli yerlere gidip, çalışıyorlar. İşçilerin sağlık sorunlarının hepsinde ilçe kaymakamımız, sağlık çalışanlarımız ilgilendi. Gerekli bütün testler yapıldı. Çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Tarlada, arazide çalışıyorlar” dedi.