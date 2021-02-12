Mevlevi cinayeti soruşturmasında tutuklanan İranlı böyle yakalandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Başkent trafiğine nefes aldıracak projeleri birer birer hayata geçiriyor. Trafik sorununu en aza indirmek için alternatif ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturan EGO Genel Müdürlüğü, araç trafiğini azaltmak ve araç kullanıcılarını toplu taşıma araçlarına yönlendirmek için çevre dostu bir uygulamayı daha 12 Şubat Cuma günü Milli Kütüphane İstasyonu’ndan başlatacak. Dünyadaki uygar örneklerine bakılarak geliştirilen sistem ile metro istasyonlarının içerisine ya da yakınına yapılacak “Park Et Devam Et” otoparkları sayesinde toplu taşıma araçlarının kullanımı özendirilecek. Ulaşımda metroyu tercih eden yolcular araçlarını park ettikleri otoparklardan ücretsiz yararlanacak.