Mevlana’nın torunu Bayru: Ne mutlu Sharon Stone ki, Hz. Mevlana’nın sözlerinden pay çıkarmış

Hasan DÖNMEZ- Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- ABD’li ünlü yıldız Sharon Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Instagram hesabından Mevlana’nın ‘Tutulsun istiyorsan aç ellerini’ sözünü paylaştı. Mevlana’nın 22’nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, ”Hz. Mevlana günümüzde bütün dünyada anılan bir manevi büyüğümüz. Ne mutlu Sharon Stone ki, Hz. Mevlana’nın sözlerini okuyup, oradan kendine bir pay çıkarmış. İnşallah Hz. Mevlana’nın sözleri bütün dünyayı aydınlatsın” dedi.

Sharon Stone, Instagram hesabından babası Joseph William Stone’nin ölüm yıl dönümü nedeniyle ‘Tutulsun istiyorsan aç ellerini – Rumi’ mesajını paylaştı. Stone’un paylaşımı büyük beğeni alırken, Mevlana’nın 22’nci kuşaktan torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru, Hz. Mevlana’nın sözlerinin bütün dünyaya ışık tuttuğunu belirtti. Bayru, şunları söyledi:

”Hz. Mevlana günümüzde bütün dünyada anılan bir manevi büyüğümüz. Ne mutlu Sharon Stone ki, Hz. Mevlana’nın sözlerini okuyup oradan kendine bir pay çıkarmış. İnşallah Hz. Mevlana’nın sözleri bütün dünyayı aydınlatsın. Bugün bir salgın neticesi insanlar ruhen çok sıkıntılılar. Ama Hz. Mevlana diyor ki, ‘Karanlıklara bakma, aydınlıklar var.’ İşte biz, o aydınlığa doğru, onu düşünerek hareket etmeliyiz. Bugünümüzü de, bu zor zamanımızı da değerlendirip daha çok çalışıp bir sonraki zamanda bir an önce salgından da kurtulup inşallah feraha çıkabiliriz. Sharon Stone, Hz. Mevlana’nın sözlerinii paylaştığı için de herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda onların hayatlarına bu sözler ışık tutuyor. Yalnız bir şeye dikkat etmelerini rica ediyorum. Söz kirliliği var. Gerçekten Hz. Mevlana’nın sözü mü, değil mi, onu araştırıp paylaşsınlar.”

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