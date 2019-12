Yenimahalle Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Hakk’a vuslatının 746’ncı yıldönümü dolayısıyla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Şeb-i Arus” programı düzenledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mevlana’nın yalnızca İslam coğrafyasına değil bütün insanlığa rehber olduğunu belirterek, “Yaşamını “Hamdım, piştim, yandım” sözleriyle özetleyen Mevlana, dünya görüşü ve felsefesiyle yüzyıllar boyunca insanoğluna ışık tutmuştur” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Hüseyin Boran, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

“Mevlana kendini bilmek isteyenlerin rehberidir”

Gecede ilçe sakinlerine seslenen Başkan Yaşar “Mevlana, ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. O öldüğü zaman sevdiğine yani Allah’a kavuşacaktı. Bu nedenle ölüm gününe düğün günü veya gelin gecesi manasına gelen “Şeb-i Arus” diyor ve dostlarına ölümünün ardından ah edip ağlamayın vasiyetinde bulunuyordu. Mevlana kendi ruhunda yolculuk yapmak isteyenlerin, kendini bilmek ve tanımak isteyenlerin, dünyada varlık sebebini, yaradan ile ilişkisini anlamak isteyenlerin rehberi olmuştur” dedi.

Yaşar “Mevlana’nın fikirleri zamanın ötesindedir”

Hz. Mevlana, 13’üncü yüzyıldan günümüze, her konuda bütün insanlığa eğitmen ve öğretmen olmuştur diyerek sözlerine devam eden Yaşar “Mevlana varlık sebebimizi hala çözemeyişimizi, kendimiz gibi olmayana hoşgörü göstermeyişimizi 13’üncü yüzyıldan günümüze kadar yıkmaya devam ediyor. Onun eserlerinin ABD’de İncil’den sonra en fazla satılan kitap olması, Avrupa’da bu kadar çok merak edilmesi onun zaman ve her türlü sınırın ötesinde olduğunun kanıtıdır. Mevlana, yaratılanı yaratandan ötürü sevmenin adıdır ve yüzlerce yıldır her türlü karanlığı aydınlatan ışık olarak insanoğlunun önünü aydınlatmaktadır. Mevlana’yı anma geceleri yalnızca onu anmaya değil anlamaya hizmet etmelidir. Düzenlediğimiz vuslat gecesinin kin ve nefretten uzak durmamıza, farklılıklarımıza rağmen birbirimizi hoş görmemize vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Mevlana kasidelerle yad edildi

2010 Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Dünya 1’incisi Hafız Ali Tel de Kuran Tilaveti ile başlayan program, Ayin-i Şerif Sema Gösterisi ve Türk Tasavvuf Musiki Konseri ile devam etti. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği “Şeb-i Arus” programında Hafız İsmail Coşar ve Hafız Bilal Demiryürek okudukları kasidelerle Mevlana’yı yad etti.

Program çıkışında vatandaşlara lokma dağıtan Belediye ekipleri, vatandaşlara gecenin anısına “Allah” yazılı magnet hediye etti.