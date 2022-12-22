Mevlana vefatının 749. Vuslat yıl dönümünde keçiören’de anıldı

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Keçiören Belediyesi tarafından Hz. Mevlana’nın vefatının 749. vuslat yıl dönümü “Şeb-i Aruz” dolayısıyla ilçedeki Keçiören Sanat Galerisi’nde düzenlenen ‘Mevlevi Ayini ve Semazen Gösterisi’ programına katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mevlana’nın aslına dönüşünün 749. yıl dönümünü dolayısıyla düzenlediğimiz Mevlevi ayini ve semazen gösterimizde büyük âlimi rahmetle yâd ediyoruz.

Mevlana baki âleme göç edişini, vuslat olarak görüyor. Yani ‘Rabbime kavuşacağım gündür’ diyor. Mevlana bir sevgi, bir gönül bir tevazu, bir hoşgörü okyanusudur. Mevlana bizim büyük değerimiz, ışığımız, güneşimiz, ayımız ve kandilimizdir. Bu topraklar mübarek topraklardır. Bin yıldan fazla Türkler bu coğrafyada. Orta Asya’dan ve Tanrı dağlarından başlayan yolculuk Konya ovasına kadar devam etmiştir. Mevlana’nın birçok sözü vardır. Ama şu sözü çok önemli ‘Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.’ Rabbim de bizlere ‘Dosdoğru ol’ diye buyuruyor. Mevlana’nın verdiği mesajları yaşamak lazım.” dedi.

Haluk Derinöz tarafından ney üflemesi eşliğinde Mevlevi ayini ve semazen gösterisi yapılan programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra

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Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanımız Zafer Çoktan, Yeniden Refah Partisi Keçiören İlçe Başkanı Nuh Yase Yıldırım, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. ​

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