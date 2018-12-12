Öğretileri ile dünyanın her yerinde ilgi uyandıran tasavvuf alimi Hz. Mevlana vefatının 745’inci yıl dönümünde Mamak’ta anıldı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen anma programına Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İlçe Müftüsü Ramazan Ilıkkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Programın açılış konuşmasında Mevlana’nın tüm insanlığa bıraktığı en büyük mirasın sevgi ve hoşgörü olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hz. Mevlana, sadece bireysel kurtuluşu değil birlik ve beraberliği, kardeşliği de ön plana çıkarmıştır.

Bizler Mevlana’ya, Yunus’a, Hacı Bektaş-ı Veli’ye sahip çıktığımız sürece, onların aşkla yoğurduğu medeniyeti takip ettiğimiz sürece, sevgiyle inşa ettikleri muhabbeti devam ettirdiğimiz sürece Allah’ın izniyle ülke olarak millet olarak her şeyin üstesinden geliriz. “Gel ne olursan ol yine gel” çağrısıyla tüm dünyayı hoşgörüye davet eden Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi vefatının 745’inci yıldönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.