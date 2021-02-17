Metruk binanın tavan arasında 3- 4 aylık erkek cesedi bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, metruk bir iş yerinin tavan arasında erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 3- 4 aylık olduğu tahmin edilen cesedin, büyük bölümünün çürüdüğü öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3001 sokakta meydana geldi. Kullanılmayan metruk durumdaki iş yerine alkol almak için giren iki kişi, tavan arasından gelen kokuyu fark edince merak edip, kontrol etmek istedi. Cep telefonun ışığının yardımı ile bir boşluktan tavan arasına çıkan iki kişi, bir erkeğe ait ceset ve kemik parçalarını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, cesedin bulunduğu tavan arasına ulaşmak için kazma kürek ve balyoz kullanarak iş yerinin tavan arasına girdi. Yapılan incelemede, cesedin büyük bölümünün çürüdüğü ve kemiklerin kaldığı ortaya çıktı. Üzerinde kimlik bilgisine rastlanmayan cesedin, 3- 4 aylık olduğu değerlendiriliyor. Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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