Metruk binada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da metruk haldeki 2 katlı bina çıkan yangında küle döndü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın saat 01.00 sıralarında Enne Mahallesi Karamanoğlu Sokak’ta bulunan 2 katlı metruk

binada henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kar ve buzlanma nedeniyle itfaiye araçlarının güçlükle girdiği sokakta jandarma ekipleri çevre güvenliği aldı. Yangın yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Yangın nedeniyle mahalle sakinleri uzun süre panik yaşarken, bina tamamen yandı. Jandarmanın yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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