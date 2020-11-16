Metropollerde eylem hazırlığındaki PKK’lı kolundaki alçıdan çıkan patlayıcıyla yakalandı

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde polisin dikkati sayesinde terör eyleminin önüne geçildi. Şüphe üzerine Suriye uyruklu bir kişinin üzerinde yapılan aramada koluna sarılı alçının içerisinde patlayıcı madde ve sırt çantasındaki gizli bölmelerde zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Suriye sınırından illegal yollardan Türkiye’ye geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylem yapacağı değerlendirilen terör örgütü mensuplarının tespitlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Kızıltepe ilçesinde polisin dikkati sayesinde terör eylemi önlendi. Suriye uyruklu bir şüphelinin sol kolunda alçı görünümünde kamufle edilmiş patlayıcı madde ile şüpheliye ait sırt çantasında şampuan kutusu içerisine gizlenmiş patlayıcı madde ve gizli bölmelerde eylem yapmaya hazır olarak dizayn edilmiş zaman ayarlı ateşleme fünyesi tespit edildi. Toplam 1 kilo 970 gram ağırlığındaki patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği muhafaza altına alınırken, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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