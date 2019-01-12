İKÜ’lü Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Uludağ, 11’inci kişisel sergisi ‘Metropol An’ı, İKÜSAG’da açıyor.

Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyaca meşhur Louvre Müzesi’nde her sene geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Plastik Sanatlar Etkinliği’nden altın madalyayla dönen İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sanat ve Tasarım Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Uludağ Eraslan, 11’inci kişisel sergisini, 30 Ocak Çarşamba günü İKÜSAG’da gerçekleşecek açılışla sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Eserlerinde çoğu zaman özgürlük kavramlarına geniş yer veren Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Uludağ Eraslan, kalabalık ve karmaşayı birleştirerek, her kalabalığın ve karmaşanın içinde bir tümün varlığını, çizgilerle ortaya koyuyor. Hareket, ritim ve devinim hissinin yoğun bir biçimde kendini hissettirdiği sergi, 30 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’da İKÜ Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilecek açılış karışımı ile kapılarını açacak.

30’a yakın yağlı boya, suluboya, gravür, video arka ve akrilik tablonun görücüye çıkacağı ‘Metropol An’ adlı sergi, 27 Şubat Çarşamba gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.