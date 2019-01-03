Şişli Darülaceze Metrobüs Durağı’nda metrobüsün çarptığı yolcu Mehmet Suel hayatını kaybetti.



Olay Şişli Darülaceze Metrobüs durağında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre metrobüs bekleyen Mehmet Suel daha gizli bir sebeple metrobüs yoluna düştü. Suel, o sırada Avcılar yönüne seyir halindeki metrobüsün altında kaldı. Ağır yaralanan yolcu çevredeki vatandaşların yardımıyla metrobüsün altından çıkartıldı.

Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Metrobüs durağında sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapılan Suel, hemen sonra ambulansla Okmeydanı eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken ambulanstaki bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze Okmeydanı eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte taraftan kaza sebebiyle Avcılar yönünde metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi. Bir süre yaşanmış olan aksamanın sonrasında seferler tekrar olağana döndü. Metrobüsü kullanan sürücü ise gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezi’ne götürüldü.