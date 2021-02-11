Metrobüsten inen kadına taciz iddiası

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ’de metrobüsten inen kadını takip ederek cep telefonu ile görüntülediği iddia edilen kişi, diğer yolcular tarafından fark edilerek tartaklandıktan sonra polise teslim edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü’ndeki Cumhuriyet Mahallesi Metrobüs Durağında meydana geldi. Metrobüsten inen bir kadını takip eden kimliği açıklanmayan bir kişi iddiaya göre onu cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Bu kişiyi fark eden 3 genç de metrobüsten inerek, 200 metre uzaklıktaki bir marketin önüne kadar izledi. 3 genç, takip ettikleri kişinin elindeki cep telefonunu alarak galeri bölümündeki görüntüleri incelerken, kadını kaydettiğini belirledi. Bu kişiyi tartaklayan gençler ne olup bittiğini anlamayan kadına da durumu anlatarak, görüntülerini izletti. Genç kadın bu kişiyi tanımadığını ve şikayetçi olduğunu belirtince polise haber verildi. Gelen ekip, kadından olan biteni öğrenirken, tartaklanan şüphelinin oldukça rahat tavırlar sergilediği, polislerin kendisini gözaltına almak için gelmesine rağmen gazoz içmeye devam ettiği görüldü. Polis merkezine götürülen kadın ve şüphelinin ifadeleri alındı. Soruşturma sürdürülüyor.