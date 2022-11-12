Metrobüste taciz iddiasına linç girişimi

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İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da metrobüste iki kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Arif Ş. (52) linç edilmek istendi. Dövülen Arif Ş. polise teslim edildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan Arif Ş., H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu. Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş. araçta tutularak dövüldü. Sürücü metrobüs durağına yanaşırken Arif Ş. kapının açılması ile kaçmak isterken tekrar yakalandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kısa sürede metrobüs durağına sevk edilirken linç edilmek istenen Arif Ş. gözaltına alındı. Biri yabancı uyruklu olmak üzere iki kadın, şüpheliden şikayetçi olurken Hakan Mücahit D. adlı yolcu da görgü tanığı olarak ifade verdi. Şüpheli, Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne götürüldükten sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

