Metrobüste akşam yoğunluğu

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL’da akşam saatlerinde bazı toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Avcılar metrobüs durağında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

İstanbul’da akşam saatlerinde işten çıkıp evlerine gitmek isteyen vatandaşların metrobüslerde yoğunluk oluşturduğu görüldü. Koronavirüs vakalarının yeniden artmasına rağmen bazı duraklar ve metrobüs içerisinde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü. Avcılar metrobüs durağındaki kalabalık kameraya yansıdı.

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