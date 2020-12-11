Metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk

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Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-SOKAĞA çıkma kısıtlaması öncesi iş çıkış saatlerinde metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşandı. Duraklarda ve araç içlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

(FOTOĞRAF)

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