Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-SOKAĞA çıkma kısıtlaması öncesi iş çıkış saatlerinde metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşandı. Duraklarda ve araç içlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.
Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 500 evde oturan 2 bin kişi önlem amaçlı karantinada tutuluyor.
Koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanan...
Harun AKSU/BAŞKALE(Van), (DHA)-VAN'ın Başkale ilçesinde anneleri kaybolan sahipsiz 2 yavru köpeğe, belediye ekipleri sahip çıktı.
Başkale Belediyesi zabıta ekipleri, Çaldıran Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde bulunan...