Metrobüs kodları tarih oldu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da toplu taşımanın en önemli yükünü çeken metrobüslerde bugünden itibaren kod uygulamasına son verildi. Araçların ışıklı tabelalarında sadece gideceği yön yazıldı.

İETT’nin aldığı karar ile metrobüslerin ışıklı tabelalarında 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine gideceği son istasyonun adı yazıldı. Böylece bu hatlarda en fazla rağbet gören Avcılar-Söğütlüçeşme’yi simgeleyen 34AS ve Beylikdüzü ile Zincirlikuyu arasındaki hatta kullanılan 34BZ kodları da artık tarihe karıştı.



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