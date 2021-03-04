Metrobüs asansöründe mahsur kalan iki kadın kurtarıldı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da bindikleri metrobüs üstgeçit asansörünün kapısını açamayarak mahsur kalan biri Tacikistanlı iki kadın, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Durağı’nın Gümüşpala tarafındaki metrobüs asansörüne dün saat 22.30 sıralarında binen biri Kırgızistanlı iki kadın tüm çabalarına rağmen kapıyı açamadı. Kadınlar cama vurarak ve üstgeçitte bulunanlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar hemen durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri kapıyı açarken, içeride yaklaşık 15 dakika kalan iki kadın, görevlilere teşekkür ederek evlerine gitti.

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