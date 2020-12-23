Metro ve metrobüste sabah yoğunluğu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- Avcılar’daki Merkez Üniversite Metrobüs Durağı’nda bu sabah da işe gitmek isteyenler sıraya girerken yoğunluk oluşturdu. Beylikdüzü yönünden gelen araçlardan inerek oturarak yolculuk yapmak isteyenlerin de eklenmesi ile Avcılar’daki hareket noktasına gelen metrobüslere binmek isteyenler sırada beklemek zorunda kaldı. Metrolarda özellikle Kirazlı-Yenikapı seferlerinde yine yoğunluk görülürken, kalabalık nedeniyle koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafe hiçe sayıldı.

(FOTOĞRAF)